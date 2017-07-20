Организатора «Грузинского марша» вызвали в прокуратуру из-за угроз

20.07.2017 20:54 Один из организаторов «Грузинского марша» Гия Коркоташвили сегодня, 20 июля, дал показания в Тбилисской прокуратуре. Коркоташвили явился в прокуратуру для дознания по делу о возможном содержании угроз в его публичных комментариях в социальной сети в адрес активистки Татии Долидзе, которая также в Facebook подвергла острой критике состоявшийся 14 июля на проспекте Агмашенебели в Тбилиси митинг с ультра-националистическими призывами против «засилья иностранцев».



Татия Долидзе – популярная в общественных кругах Грузии фигура: 25-летняя девушка является представительницей молодежной делегации Грузии в ООН и лектором «Университета Грузии». Скандал начался с того, что националисты пригрозили Долидзе групповым изнасилованием – это произошло в то время,когда организаторы и участники «Грузинского марша» и члены партии «Альянс патриотов» Константин Моргошия, Гия Коркоташвили, Михаил Амисулашвили и другие обсуждали ее критический пост в публичных комментариях на Facebook.



Оскорбления в адрес активистки вызвали шквал критики в социальных сетях, а также негодование политиков и неправительственных организаций. Кроме того, в ответ на угрозы в адрес Татии Долидзе накануне на проспекте Агмашенебели прошел организованный женскими организациями «Марш женской солидарности», участники которого поддержали активистку и потребовали от правительства четко отмежеваться от националистов и ужесточить законодательство, чтобы обезопасить женщин от угроз и насилия.



Сама Татия Долидзе написала заявление в полицию, после чего МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «угроза». Еще несколько дней назад Коркоташвили заявлял, что не намерен идти в прокуратуру, однако в итоге явился в следственные органы. Также в полиции на дознании уже побывали еще двое авторов комментариев, содержащих угрозы – Рамаз Гагнидзе и Бека Вардосанидзе. Гагнидзе, который был освобожден из тюрьмы после смены власти в Грузии в 2012 году со статусом «политический заключенный», считает, что в его комментариях не было ничего оскорбительного.



Коркоташвили также заявляет, что на самом деле никто не собирался реально воплощать угрозу. Однако сегодня уже после допроса в прокуратуре Корктошвили сказал журналистам, что отказывается делать комментарии исходя «из интересов следствия».



Новости-Грузия















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