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Саакашвили – Маккейну: Джон, это – сражение, и ты никогда не сдашься
20.07.2017 21:33
Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн был первым, кто позвонил лидеру партии "Рух нових сил" Михеилу Саакашвили в бытность его президентом Грузии, отметил Саакашвили.
Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили попросил "держаться" сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна, у которого диагностировали опухоль мозга. Об этом он написал в Facebook.
По словам Саакашвили, с Маккейном он "моментально подружился" четверть века тому назад, во время ознакомительной стажировки в Сенате США как студент школы права Колумбийского университета.
"С тех пор мы много раз бывали друг у друга дома, а когда Россия начала нас бомбить и обрушилась на нас всей своей армией, он первым позвонил и сказал: "Миша, это – сражение, и ни ты, ни я никогда не сдадимся", – рассказал Саакашвили.
Он вспомнил, как во время Майдана американец по его просьбе приехал в Киев, отменив другую поездку. И как Маккейн назвал ту поездку лучшей в жизни.
"Моему великому другу вчера поставили диагноз "рак головного мозга". Сегодня я хочу ему сказать: "Джон, это – сражение, и ты никогда не сдашься". Держись во имя всех нас!" – написал украинский политик.
Опухоль мозга у Маккейна диагностировали после операции по удалению тромба в глазу 14 июля. Как сообщили врачи, у сенатора была обнаружена глиобластома – одна из наиболее агрессивных форм рака. В настоящее время врачи и семья Маккейна рассматривают различные варианты лечения, в том числе химиотерапию.
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