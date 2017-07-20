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Грузия в Докладе Госдепартамента США о терроризме


20.07.2017   22:25
Государственный департамент США опубликовал ежегодный Доклад о терроризме за 2016 г., в котором для Конгресса США оценивается статус угрозы терроризма в различных странах мира.

В документе Грузия упоминается, как давний член всемирной коалиции, созданной для поражения ИГИЛ и «надежный партнер США в глобальной безопасности», которая «активно участвует в вопросах контртерроризма на международном, региональном и двустороннем уровнях».

Доклад подчеркивает, что «Грузия является крупнейшим контрибьютором в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане с расчетом на душу населения в стране, крупнейшим контрибьютором страной, не являющейся членом НАТО и четвертым крупнейшим контрибьютором военной силы после США, Германии и Италии», у которой в Афганистане расквартированы более 870 военных».

В документе также говорится, что по информации СМИ, по положению на 2016 г., в Сирии и Ираке воевали около 50-100 граждан Грузии. Кроме того, согласно докладу с учетом географического расположения Грузии, исламистские экстремисты вновь используют страну для передвижения между Северным Кавказом Российской Федерации, Сирии-Ираком и Турцией.

В докладе говорится, что Грузия улучшила безопасность на границе, частично, благодаря своей цели, чтобы получить безвизовый режим с ЕС, но заявляет, что «недостаток контроля над оккупированной Россией Абхазией и Южной Осетией» ограничивает ее возможности по обеспечению безопасности на границах. В документе также говорится, что, «благодаря существенной помощи со стороны США, Береговая охрана Грузии оснащена лучше, чтобы осуществлять патрулирование на морских границах страны,кроме береговой линии оккупированной Россией Абхазии».

В докладе Государственного департамента США отмечается, что в прошлом году Грузия «улучшила» контртеррористическое законодательство, а Служба госбезопасности страны «оснащена и подготовлена хорошо». Доклад заявляет, что «в целом, правительство грузии в силах, чтобы выявить инциденты терроризма, приостановить их и отреагировать на них».

В то же время, в докладе говорится, что кроме правоохранительных мер, Грузия также осуществляет программы, которые направлены против радикализации среди уязвимого населения, в частности, в Панкисском ущелье.


Civil Georgia






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