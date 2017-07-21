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Митрополит Чкондидский вновь обвинил прокуратуру в тенденциозности и пристрастности


21.07.2017   16:20
Митрополит Чкондидский Петр заявляет, что на судебном процессе по "делу цианида", в котором протоиерей Мамаладзе обвиняется в намерениях отравить высокопоставленных представителей Патриархии, он еще раз убедился, «как тенденциозно обвинение».

Об этом владыка Петр заявил после допроса на судебном процессе по т.н. делу о цианидзе. Как отметил митрополит Чкондидский, государственное обвинение в очень неудобном положении.

«Очень сожалею, что еще раз увидел тенденциозность и предвзятость стороны обвинения и убедился, почему им было нужно закрывать судебный процесс. Очевидно, что они в очень неудобном положении. Отношение стороны обвинения очень пристрастно. Думаю, в Грузии обязательно восторжествует справедливость. Правосудие скажет свое слово», - отметил владыка Петр.

По словам митрополита Чкондидского, он попрощался с судом со словами – «До встречи в Раю».






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