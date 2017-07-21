В Турции пропал гражданин Грузии

21.07.2017 17:29 Семья разыскивает пропавшего в Турции гражданина Грузии Паату Мдзеваришвили, который уже четвертый день не выходит на связь, сообщает телеканал Rustavi2.



По данным СМИ, житель села Кавтисхеви района Каспи 14 июля отправился в Турцию, чтобы начать там работать. Однако вскоре передумал и решил вернуться на родину.



По информации членов семьи, 18 июля в городе Ризе Мдзеваришвили сел автобус, чтобы вернуться на родину, но границу он так и не пересек.



Семья просит о помощи, у 35-летнего мужчины трое детей.















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