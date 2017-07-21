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В Турции пропал гражданин Грузии
21.07.2017 17:29
Семья разыскивает пропавшего в Турции гражданина Грузии Паату Мдзеваришвили, который уже четвертый день не выходит на связь, сообщает телеканал Rustavi2.
По данным СМИ, житель села Кавтисхеви района Каспи 14 июля отправился в Турцию, чтобы начать там работать. Однако вскоре передумал и решил вернуться на родину.
По информации членов семьи, 18 июля в городе Ризе Мдзеваришвили сел автобус, чтобы вернуться на родину, но границу он так и не пересек.
Семья просит о помощи, у 35-летнего мужчины трое детей.
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