После ввода 100-бальной системы чаще всего водителей штрафуют за правонарушения четырех категорий

22.07.2017 23:20 После ввода 100-бальной системы водительских прав за одну неделю больше всего штрафов было выписано за правонарушения четырех категорий. Как сообщили в МВД, с 1 по 7 июля водителей чаще всего штрафовали за разговоры по мобильному телефону, неиспользование ремня безопасности, пересечение осевой линии и нарушение правил дорожного движения на пешеходных переходах.



По статистическим данным, с 1 по 7 июля больше всего - 2436 штрафов - было выписано за нарушение правил дорожного движения на пешеходных переходах. За это нарушение с водительских прав снимается 5 баллов.

В МВД сравнили этот показатель со статистикой недели, предшествовавшей вводу 100-бальной системы, и выяснили, что с 24 по 30 июня за аналогичное нарушение было выписано 2780 штрафов.















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