Нармания: Не исключаем, что движение на улице Пекина будет односторонним

22.07.2017 23:21 По поводу возможного ввода одностороннего движения на улице Пекина проводится исследование, - об этом на очередном рабочем заседании штаба по реабилитации улицы Пекина заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.

Как сообщили «IPN» в мэрии Тбилиси, на рабочей встрече мэр Тбилиси Давид Нармания, главы служб по благоустройству и транспорту, представители службы озеленения и глава управы Сабуртало обсудили организацию движения на улице Пекина, а также состояние выполнения работ.



По словам Давида Нармания, на правой стороне улицы Пекина были заменены все основные подземные коммуникации. Там, где работы завершены, началась укладка первого слоя асфальтового покрытия.

По словам мэра Тбилиси, работы проводятся по графику и процесс реабилитации улицы Пекина завершится 10 сентября.



Что касается возможного ввода одностороннего движения на улице Пекина, по словам мэра Тбилиси, по этому поводу проводится исследование.



«Мы не исключаем, что будет одностороннее движение. Вместе с тем, мы работаем над тем, чтобы была отдельная линия для автобусов и велодорожки. Кроме этого, мы уже подготовили компонент озеленения. На улице Пекина будут посажены зеленые саженцы», - заявил Давид Нармания.

















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