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В Грузии входят изменения в закон «О государственных наградах»


22.07.2017   23:38
Правительство Грузии утвердило проект поправок в закон «О государственных наградах» и об учреждении литературной премии имени классика грузинской литературы Важа-Пшавела.

Поправки дадут возможность представления на премию Важа-Пшавела прозы, поэзии и публицистики, которые получат национальное признание.

При этом изменения коснутся премии имени Шота Руставели, заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

«Считаем, что премия Шота Руставели должна быть в отраслях литературы, искусства и архитектуры, а для науки будет конкретная национальная премия, что станет еще большим поощрением для борьбы за высшую награду, работы и развития наших ученых», — сказал Квирикашвили.

На сегодняшний день ни одна премия не является государственной наградой. Государственными наградами в Грузии являются медали и ордена, которые предполагают и денежную премию.

Поправки также предусматривают увеличение суммы награды к Ордену национального героя.






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