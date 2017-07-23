Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава попал в аварию

23.07.2017 12:53 Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава попал в аварию. Он в тяжелом состоянии доставлен в «Нью госпиталь» в Тбилиси.



Информацию об аварии на своей странице в социальной сети распространяет Заза Шенгелия.



«Сегодня ночью мой ближайший друг Ванико Зоделава на такси с правым рулем ехал от азербайджанской границы в Тбилиси и попал в ужасную автокатастрофу, его жизнь под вопросом. Водитель автомобиля, с которым столкнулось это такси, скончался, а сам водитель такси отделался легкими повреждениями», - заявил Заза Шенгелия.



В Квемо Поничала автодорожное происшествие привело к жертве. Случай произошел поздно ночью. Друг с другом столкнулись три автомобиля - марок Opel, Mercedes и Honda.



На месте скончался мужчина в возрасте до 35 лет, который управлял автомобилем марки Opel. Двух пострадавших доставили в тбилисские больницы.



Следствие ведется по 5-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека.















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