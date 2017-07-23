Семь картин представит Грузия на Сараевском международном кинофестивале

23.07.2017 15:50 Сразу семь картин представит Грузия на Сараевском международном кинофестивале (Sarajevo Film Festival), сообщают в Национальном центре кинематографии страны.



В этом году один из самых престижных кинофорумов юго-восточной Европы пройдет в Боснии и Герцеговине с 11 по 18 августа.



Работы грузинских режиссеров участвуют практически во всех программах фестиваля.



В главную конкурсную программу вошли две грузинские картины — дебютный фильм Анны Урушадзе «Страшная мать» и «Заложники» Резо Гигинеишвили.



В конкурсе документального кино представлена лента режиссера Рати Онели «Город солнца».



В секции «Фокус» участвует лауреат множества международных наград — драма «Моя счастливая семья» Наны Эквтимишвили и Симона Гросса. В секции короткого метра — картина режиссеров Анны Сарухановой и Каталины Бакрадзе «Совершенный заказ».



Новый проект «Перевал» Георгия Овашвили вошел в индустриальную категорию Cinelink. В детской же программе покажут 3D анимационную картину «Джино» Давида Кикнавелидзе.



Начало сербскому кинофестивалю было положено в 1995 году, когда жители Сараево стали собирались в подвалах города, где проводились любительские смотры.



Сегодня кинофестиваль в Сараево – ведущий в регионе. Его признают, как профессионалы кино, так и широкая аудитория. Главная премия кинофестиваля за лучший фильм – «Сердце Сараево».



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