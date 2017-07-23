Илья II: Мы не должны думать о том, кто нам поможет, что даст, должны думать о том, что мы дадим родине

23.07.2017 18:31 Мы не должны думать о том, кто нам поможет, кто что даст. Мы должны думать о том, что мы дадим родине, что сделаем, - об этом католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II заявил на церемонии открытия гостиницы в Сно, где присутствовали президент, премьер-министр, председатель парламента Грузии, депутаты, архиереи, представители царской семьи.



Святейший обратился к собравшимся с приветственным словом и заявил, что гостиница «Сно» построена не для того, чтобы кто-то получил материальную выгоду, а для того, что бы подобное повторили и другие регионы.

«Человек может устать, может упасть, но должен набраться столько сил, чтобы встать и продолжить путь. Мы находимся в крайне значимом регионе, это ущелье Сно, которое защищает Грузию с северной стороны. Эта гостиница построена не потому, чтобы кто-то пользовался и получал материальную выгоду, эта гостиница построена для того, чтобы вы увидели и повторили подобное действие в других регионах. Мы не должны думать о том, кто нам поможет, кто что даст, мы должны думать о том, что мы дадим родине, что сделаем», - сказал Патриарх.



Гостиница «Сно» 34-местная, она построена на пожертвования. Как заявляют менеджеры, прибыль полностью будет потрачена на социальную помощь населению Сно.

















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