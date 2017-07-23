Школьник из Грузии выиграл международную математическую олимпиаду

23.07.2017 20:53 Школьник из Грузии Александр Сааташвили стал золотым призером 58-й Международной математической олимпиады в Рио-де-Жанейро, говорится в сообщении на сайте Олимпиады.



Согласно информации на сайте Олимпиады, Сааташвили участвует в олимпиаде уже третий год. В 2015 и в 2016 годах он был бронзовым призером.



Еще два школьника Саба Лепсверидзе и Николоз Биркадзе получили серебрянные медали, а Давид Хведелидзе, Давид Татошвили и Ираклий Шалибашвили — бронзовые.



Олимпиада проходит в Рио-де-Жанейро с 12 по 23 июля. В ней принимали участие представители более 100 стран мира.















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