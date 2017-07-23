Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Варлам Липартелиани стал чемпионом Европейского кубка по дзюдо


23.07.2017   21:20
Варлам Липартелиани стал чемпионом Европейского кубка по дзюдо, который прошел в Минске. Капитан сборной Грузии, выступающий в категории до 100 килограмм, одержал победу во всех поединках соревнований.

В копилке нашей сборной также серебряная и бронзовые медали соревнований. Серебряную награду получил Давид Таталашвили ( -81 кг). В финале он уступил российскому спортсмену Денису Калинину. Бронза досталась Лаше Тавеули (-100кг).

К сожалению, неудачно выступил чемпион мира и Европы Автандил Чрикишвили. Он выбыл во втором раунде. Неубедительно боролись и Леван Матиашвили и Адам Окруашвили, они выбыли в первом же в первом раунде Открытого чемпионата.

Европейский кубок по дзюдо в Минске завершится 23 июля. В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 52 стран. Соревнования в Минске являются проверкой сил перед главным стартом сезона — чемпионатом мира, который пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП Грузии может превысить 4% - Минфин
Украинская компания может начать поставки мяса грузинской армии
Более 2 млн долларов потратили туристы за год в Мартвильском каньоне
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
Бандиты топором изрубили мать семейства в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили: Степанцминда и Сно уже в этом году превратятся в зимние курорты
В санкционном законопроекте Конгресса США по России и Ирану говорится и о Грузии
Завершились учения "Си Бриз-2017" в Одессе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна