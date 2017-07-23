Варлам Липартелиани стал чемпионом Европейского кубка по дзюдо

23.07.2017 21:20 Варлам Липартелиани стал чемпионом Европейского кубка по дзюдо, который прошел в Минске. Капитан сборной Грузии, выступающий в категории до 100 килограмм, одержал победу во всех поединках соревнований.



В копилке нашей сборной также серебряная и бронзовые медали соревнований. Серебряную награду получил Давид Таталашвили ( -81 кг). В финале он уступил российскому спортсмену Денису Калинину. Бронза досталась Лаше Тавеули (-100кг).



К сожалению, неудачно выступил чемпион мира и Европы Автандил Чрикишвили. Он выбыл во втором раунде. Неубедительно боролись и Леван Матиашвили и Адам Окруашвили, они выбыли в первом же в первом раунде Открытого чемпионата.



Европейский кубок по дзюдо в Минске завершится 23 июля. В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 52 стран. Соревнования в Минске являются проверкой сил перед главным стартом сезона — чемпионатом мира, который пройдет с 28 августа по 3 сентября в Будапеште.















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