Концерт «Эрисиони» на Black Sea Arena состоится 1 августа

24.07.2017 18:19 Государственный академический ансамбль народной грузинской песни и танца «Эрисиони» 1 августа 2017 года выступит на сцене концертного зала Black Sea Arena в Шекветили.



Ансамбль покажет обновленную программу своей известной программы «Сокровище Грузии», с которой не раз гастролировал по всему миру.



Представление пройдет в рамках правительственной программы Check in Georgia, направленной на повышение международного имиджа Грузии.



Концерт начнется 19:00. Билеты по цене от 7 до 60 лари (порядка 3-25 долларов) можно приобрести онлайн, на сайте www.tkt.ge



Кроме того, за несколько дней до концерта в Шекветили ансамбль «Эрисиони» выступит в высокогорной Сванетии — на региональном фольклорном фестивале «Пудзеоба», который пройдет 29 июля в Местии.



Ансамбль «Эрисиони» был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле «этно». Более 100 артистов ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, демонстрируя уникальные грузинские традиции многоголосного пения.



"Новости-Грузия"











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