Парк Ликани получит статус национального

24.07.2017 18:23 Власти Грузии решили присвоить парку Ликани статус национального. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«В этом направлении уже многое сделано, но, я думаю, что с переводом в национальную категорию, мы еще более укрепим статус парка. Безусловно, это очень важно для экономического развития Ликани-Боржоми и с точки зрения создания там рабочих мест», — заявил Квирикашвили.



Парк Ликани находится недалеко от Боржоми. Его разбили в 19-м веке возле дворца Романовых. Вся территория парка охватывает 45 гектаров, на которых находится лес и сад. Там растут такие редкие сорта деревьев, как испанская пихта, коричневый бук, серебристая ель, красный каштан. Всего в парке более 250 видов хвойных и лиственных деревьев и кустарников.



Недалеко от парка находится крепость Петре, которая принадлежала князьям Авалишвили.



На сегодняшний день в Грузии 11 национальных парков: Алгетский, Боржоми-Харагаульский, Вашловани, Тбилисский, Тушетский, Колхетский, Мачахельский, Мтирала, Пшав-Хевсуретский, Казбегский и Джавахетский.



Следует отметить, что в прошлом году власти Грузии приняли решение преобразовать дворец Романовых в музей. Дворец и прилегающую территорию на 25 лет передали в управление Партнерскому фонду. В настоящее время там проходят реабилитационные работы.



Дворец Романовых — вилла в мавританском стиле, построенная по указу российского императора для великого князя Николая Михайловича в 1892-1895 годах на берегу Куры в Ликани. Автор проекта — известный архитектор Леонтий Бенуа.



В советское время дворец Романовых перешел в собственность государства. Здесь часто отдыхали первые лица советской власти, в том числе Иосиф Сталин. После обретения Грузией независимости дворец функционировал как летняя резиденция президента страны.

















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