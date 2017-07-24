Гепатитом С в Грузии болеют до 150 тысяч человек

24.07.2017 20:07 В Грузии гепатитом С болеют до 150 тысяч человек, заявил глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге, посвященном Неделе борьбы с гепатитом.



Международный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля. Вирусный гепатит — группа инфекционных болезней, известных как гепатит А, В, С, D и E, поражает сотни миллионов людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезни печени и ежегодно приводя примерно к 1,5 миллиона случаев смерти.



"Целью недели является повышение информированности населения и скрининг заболевания. В Грузии хроническим гепатитом С болеет до 150 тысяч человек. Большинство из которых, примерно 100 тысяч, не знает о нем, так как это заболевание развивается тихо. Те, у кого гепатит С в активной фазе, могут лечиться бесплатно новейшими препаратами", — заявил Гамкрелидзе.



Глава центра отметил, что в рамках Недели Национальный центр общественного здоровья уже сделал рассылку на мобильные телефоны мужчин в возрасте от 30 до 60 лет, которые являются риск-группой, с призывом провериться на гепатит. Позже сообщения получат все жители Грузии.



По его словам, в рамках Недели все желающие смогут сдать бесплатно анализ на гепатит.



Бесплатные центры скрининга гепатита есть во всех регионах Грузии и крупных городах. В Батуми можно провериться на гепатит прямо на бульваре, в мобильной лаборатории.



Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии в рамках госпрограммы лечения гепатита С в начале июня запустило новую кампанию под названием "Излечись", подразумевающую бесплатный скрининг заболевания.



По данным за 2016 год, в Грузии зафиксировано порядка 160 тысяч человек, больных гепатитом С. При этом государство ежегодно может финансировать лечение 20 тысяч пациентов.



Лечение гепатита С по государственной программе уже завершили 30 тысяч пациентов.



Правительство Грузии оформило 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, согласно которому она обеспечивает страну медикаментами, необходимыми для лечения гепатита С.



"Спутник-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

