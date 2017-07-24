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Тбилисский ночной клуб попал в двадцатку лучших в мире по версии Hostelworld
24.07.2017 20:13
Давно известно, что все дороги тбилисских тусовщиков ведут в Bassiani. Однако, похоже что подземный ночной клуб пришелся по вкусу и тем, кто не понаслышке знаком с атмосферой и качеством звучания в лучших клубах мира.
Так Bassiani оказался первым в рейтинге составленном порталом Hostelworld. Всего в списк вошли 20 ночных клубов, расположенных в Лондоне, Риме, Барселоне, Амстердаме, Чикаго, Токио, на Ибице и других городах планеты.
В описании читаем:
Bassiani крупнейший техно-клуб в Тбилиси, он представляет собой лабиринт из бетона в подвале Национального футбольного стадиона Грузии «Динамо Арена». В субботу утром, на восходе солнца, можно наблюдать как над полем дрейфует дым, поднимаясь от лестницы ведущей вниз, к месту, где более 1200 человек перемещались вокруг пустого бассейна.
Клуб Bassiani, который справедливо ставит Тбилиси на мировую карту клубного движения, регулярно приглашает всемирно известных музыкантов, и даже вырастил новое поколение грузинских ди-джеев. А с некоторых пор Bassiani не только известный клуб, но и не менее популярный музыкальный лейбл.
"СОВА"
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