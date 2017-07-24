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Сотрудник МВД задержан в связи с недавним инцидентом в Кобулети
24.07.2017 20:56
В связи с произошедшим в Кобулети инцидентом задержан сотрудник МВД Арчил Девришадзе В связи с инцидентом, произошедшим в 1-м переулке Руставели в Кобулети, задержан сотрудник Министерства внутренних дел Арчил Девришадзе.
Как заявил адвокат задержанного Теймураз Кавшбая в беседе с журналистами, изначально Арчил Девришадзе обвинялся в превышении должностных полномочий, однако затем обвинение было переквалифицировано на статью «Хулиганство».
По его же словам, он собирается сегодня посетить задержанного, который помещен в изолятор временного содержания в Батуми.
21 июля в Кобулети была слышна стрельба. По информации очевидцев, сотрудник МВД стрелял в 25-летнего жителя Кобулети. В результате инцидента никто не пострадал.
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