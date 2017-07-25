Четыре человека были спасены на море в Аджарии

25.07.2017 12:44 Сотрудникам агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии за минувшие сутки удалось спасти жизни трем иностранным туристам, а также одного гражданина Грузии. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе ведомства.



Первым к спасателям поступило сообщение о супружеской паре, которая не могла выбраться из реки Чорохи. Супруги — араб и колумбийка, осматривали достопримечательности региона, решили поплавать в реке, однако из-за быстрого течения и высокого уровня воды, застряли на искусственно возникшем острове и не могли выбраться.



Спасателям пришлось выводить из воды и 18-летнего туриста из Казахстана, который в курортном поселке Гонио не мог выбраться из моря.



Еще один случай произошел вечером в пригороде Батуми — Махинджаури. Там гражданин Грузии заплыл на 1,5 километра и не мог выбраться на берег. В это время поблизости патрулировали спасатели, которые подняли его на лодку и вывезли на сушу.



Как уже сообщалось, агентство МВД Грузии по управлению чрезвычайными ситуациями отобрало и переподготовило для морского сезона 2017 года 135 спасателей.















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