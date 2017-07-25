Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Четыре человека были спасены на море в Аджарии


25.07.2017   12:44
Сотрудникам агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии за минувшие сутки удалось спасти жизни трем иностранным туристам, а также одного гражданина Грузии. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе ведомства.

Первым к спасателям поступило сообщение о супружеской паре, которая не могла выбраться из реки Чорохи. Супруги — араб и колумбийка, осматривали достопримечательности региона, решили поплавать в реке, однако из-за быстрого течения и высокого уровня воды, застряли на искусственно возникшем острове и не могли выбраться.

Спасателям пришлось выводить из воды и 18-летнего туриста из Казахстана, который в курортном поселке Гонио не мог выбраться из моря.

Еще один случай произошел вечером в пригороде Батуми — Махинджаури. Там гражданин Грузии заплыл на 1,5 километра и не мог выбраться на берег. В это время поблизости патрулировали спасатели, которые подняли его на лодку и вывезли на сушу.

Как уже сообщалось, агентство МВД Грузии по управлению чрезвычайными ситуациями отобрало и переподготовило для морского сезона 2017 года 135 спасателей.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из-за ложных тендеров из бюджета пропадают миллионы - «Резонанси»
SOCAR участвует в тендере по строительству газохранилища в Грузии
Депутат требует ввести регуляции в сфере онлайн-казино
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии осудил обострение ситуации на востоке Украины
В Ереване проверят безопасность детских аттракционов
"Мемориал" опубликовал новые сведения о людях из чеченского "расстрельного списка"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна