Туристы из ОАЭ и Колумбии были спасены на реке Чорохи в Грузии

25.07.2017 12:55 В Грузии спасатели вывели из реки Чорохи двоих туристов, которые застряли на искусственном островке этой реки, впадающей в Черное море близ Батуми.



Отмечается, что один из туристов оказался арабом, другой — колумбийцем.



«Спасатели оперативно подоспели к ним на помощь и вывели из реки, их здоровью опасность не угрожает», — заявили в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



Также сообщается, что почти в это же время в курортном поселке Гонио, расположенном на черноморском побережье, сотрудники агентства спасли жизнь тонувшего в штормовом море туриста из Казахстана.



Ранее в Грузии погиб турист из Израиля при попытке сделать селфи.















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