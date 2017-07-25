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Туристы из ОАЭ и Колумбии были спасены на реке Чорохи в Грузии
25.07.2017 12:55
В Грузии спасатели вывели из реки Чорохи двоих туристов, которые застряли на искусственном островке этой реки, впадающей в Черное море близ Батуми.
Отмечается, что один из туристов оказался арабом, другой — колумбийцем.
«Спасатели оперативно подоспели к ним на помощь и вывели из реки, их здоровью опасность не угрожает», — заявили в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Также сообщается, что почти в это же время в курортном поселке Гонио, расположенном на черноморском побережье, сотрудники агентства спасли жизнь тонувшего в штормовом море туриста из Казахстана.
Ранее в Грузии погиб турист из Израиля при попытке сделать селфи.
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