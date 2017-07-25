Строитель выпал с 9 этажа строящегося дома в Тбилиси

25.07.2017 13:31 C девятого этажа строящегося дома в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси выпал 27-летний строитель и скончался на месте, сообщает телекомпания Imedi.



Инцидент произошел несколько часов назад. Причины случившегося пока не известны. На месте работают сотрудники полиции и Центра скорой медицинской помощи.



Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что карается ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью сроком до 3 лет или без такового.



Тема безопасности на рабочих местах достаточно актуальна в Грузии. В конце июня депутаты парламента Грузии разработали новый закон "О безопасности труда", который вводит обязательные правила безопасности на рабочих местах.



По совместным данным Объединения профсоюзов Грузии и министерства внутренних дел, за 2007-2016 годы в масштабах всей страны от производственных травм скончались 416 человек, а 716 получили тяжелые телесные повреждения.



Только в 2016 году скончались 58 человек, повреждения получили 84. Что касается текущего года, то с начала 2017 года погибли 8 человек, а телесные повреждения получили 10.















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