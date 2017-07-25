Власти Израиля предлагают гражданам Грузии условия для добровольного возвращения на родину

25.07.2017 14:12 Власти Израиля предлагают гражданам Грузии, нелегально находящимся в этой стране, добровольно вернуться на родину и обещает не применять к ним штрафных санкций.



Израиль и Грузия начали работу над «Договором о трудовой миграции», после подписания которого граждане Грузии смогут получать специальную рабочую визу. Об этом говорится в совместном заявлении Службы населения, имиграции и охраны границы Израиля и посольства Грузии в Израиле.

Напомним, что ранее граждан Грузии, нелегально проживающих в Израиле, в случае обнаружения депортировали без права на въезд в страну.



«Граждане Грузии, которые находятся в Израиле нелегально или же попросили убежища, получают возможность достойно и добровольно вернуться на родину, в чем им будет оказана соответствующая помощь», — отмечается в совместном заявлении.



Для этого находящиеся в Израиле нелегально граждане Грузии могут с 24 июля по 30 октября обратиться с заявлением в Службу населения, имиграции и охраны границы Израиля по следующему адресу: улица Мивца Кадеша 64, Бнеи Брак, департамент добровольного возвращения.

Также для получения информации можно обратиться по телефону в посольство Грузии: 036093206, электронная почта israel.cons@mfa.gov.ge;



Тем гражданам Грузии, которые в рамках указанной инициативы добровольно покинут Израиль, будет запрещено посещать Израиль только на один год. По прошествию этого срока они смогут вновь поехать в Израиль как в качестве туристов, так и по специальной рабочей визе, оформляемой на основании «Договора о трудовой миграции» , после того, как стороны достигнут соглашения и подпишут указанный документ, — отмечается в заявлении.



При этом служба населения, имиграции и охраны границы Израиля возместить выезжающим грузинским нелегалам стоимость билетов до Грузии.

Кроме того, они получат возможность после возвращения в Грузию включиться в программы по реинтеграции — эта программа предполагает обеспечение временным местом жительства, предоставление бесплатного медицинского обслуживания, юридической помощи и профессионального образования в течение года.



Для дополнительной информации следует обращаться в в консульскую службу посольства Грузии в Израиле по телефону 036093206

Находящихся в Израиле граждан Грузии просят максимально содействовать распространению этой информации среди заинтересованных граждан.



Между Грузией и Израилем действует безвизовый режим. Для поездки в Израиль гражданам Грузии нужны загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес родственников, где они собираются жить, страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.



Согласно некоторым данным, в 2016 году более 5 тысяч граждан Грузии обратились за убежищем к израильским властям. За тот же период почти четырем тысячам граждан Грузии было отказано во въезде в Израиль, а более 300 были депортированы. Это вызвало недовольство граждан, которые проводили акции протеста у посольства Израиля в Грузии.



Обеспокоенные этой ситуацией власти Израиля в конце февраля 2017 года внесли Грузию в список безопасных стран. Это означает, что заявления, представленные гражданами Грузии для получения убежища, не будут удовлетворяться без реальной причины и соискателям не будет предоставляться право год проживать в стране до тех пор, пока рассматривается иск.



Вследствии этого решения с 17 апреля 2017 года власти Израиля депортируют граждан Грузии сразу же после отказа в предоставлении убежища.

В итоге, по последним данным, количество граждан Грузии, которым было отказано во въезде в Израиль, значительно сократилось.



Консул Грузии в Израиле Александр Джишкариани сообщил что по состоянию на на 3 июня 2017 года, грузино-израильскую границу пересекли 6 тысяч 758 граждан Грузии, из них страну покинули порядка шести тысяч грузинских граждан.















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