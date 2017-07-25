Заявление премьера о секуляризме является поощрением фашистов и экстремистов - теолог

25.07.2017 14:17 «Как и в случае предыдущей власти, налицо фетишизация религиозного лидера, и процесс оснащения Церкви финансами, политической, общественной властью. А это, безусловно, представляет угрозу для такого формирующегося демократического зародыша, который существует в Грузии»- говорит в беседе с корр. издания "Нетгазета" теолог Мириан Гамрекелашвили, комментируя заявление премьер-министра, которое он сделал в селе Сно на презентации гостиницы.



В селе Сно на территории Центра духовности и культуры имени Шиолы Гудушаури открылась новая гостиница на 34 номеров. На открытии гостиницы присутствовал премьер-министр Георгий Квирикашвили, где он заявил, что секуляризм в классическом понимании является неуместным в Грузии.



"Давайте начнем с объяснения, что может означать классический секуляризм для премьера? Из известных нам четырех возможных вариантов секулярного устройства страны он, вероятно, подразумевает т.н. лайцизм, когда государство и религиозные институции совершенно раздельно представлены в социальной и политической ткани страны. Родиной и классическим примером лайцизма является Франция. Тем не менее, поток эмиграции, и активизированные в мире религиозные воззрения даже там изменили реальность. Секуляризм рождается в результате какого-либо эпохального события, в Европе основу этому положили реформация и просвещение. То есть, сначала преодолели религиозные страхи, превратили социальную среду самобытной, создали демократические механизмы политической легитимации, достигли независимости образовательных очагов, и потом отмежевали религию от прямого использования политической власти. Сегодняшние представления о демократии само собой подразумевают страну такой характеристики"- говорит Мириан Гамрекелашвили.



По мнению теолога, "в Грузии, где простые люди действительно покинуты на Божью волю, где такая нужда и безысходность, качественный секуляризм не может сам по себе родиться".



"То есть, необходимо, чтобы именно политический класс был склонен к этому. Между тем, этим заявлением премьер показывает, что ни то, чтобы у власти есть это намерение, а наоборот, секулярный принцип для нее неприемлем. Это означает, что задумано осуществление модели какого-то рода религиозного устройства. Вообще, как и в случае предыдущих властей, здесь тоже налицо фетишизация религиозного лидера, и процесс оснащения Церкви финансами, политической, общественной властью. А это действительно опасно для такого нового демократического зародыша, который существует в Грузии"- говорит теолог "Радио Свободе".



По его же словам, вдобавок к этому другая угроза, направленная на притеснение представителей недоминантных религиозных групп и эмигрантов.



"Перед встречей в Сно распространялись фото встречи устроителей т.н. "марша грузин" с патриархом. А это среди простых людей содействует большой легитимации этого антидемократического и антихристианского течения. Фашизм, и репрессивная система может очень быстро родиться, поэтому необходима предельная осторожность во время таких заявлений.



Премьер сказал, что в Грузии создается уникальная модель. Что это может означать? В свое время население Ирана, находящееся в неоколониальном положении, восстало, и захотело изменить систему устройства государства. Они не хотели коммунизма из-за советского мира, также не могли избрать модель коммерческого либерализма, поскольку по-прежнему оставалась бы опасность экономической эксплуатации. Именно в это время они наметили как третий путь религиозное устройство, то есть теократию. Не могу сказать, хорошо это или плохо, лично я не желаю жить в теократии.



Заявления премьер-министра являются прямым поощрением грузинских фашистов, и религиозных экстремистов. С приближением выборов такое отношение власти еще больше возрастет"- говорит Мириан Гамрекелашвили.

















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