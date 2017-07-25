Мустафаева: Мы до сих пор не знаем, кто дал приказ похитить Афгана Мухтарлы

25.07.2017 14:57 У нас набралось много вопросов к Главной прокуратуре, - сообщила журналистам супруга азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева перед тем, как войти в прокуратуру.



«В течение этих двух месяцев, когда полиция проводила расследование, мы не получили ответов на свои вопросы. Мы до сих пор не знаем, как и кем был похищен Афган Мухтарлы, и главное, кто приказал похитить его, кто контролировал операцию похищения», - сказала Лейла Мустафаева.



Она также прокомментировала освобождение с постов высокопоставленных чиновников МВД.



«...Их не следовало увольнять. Напротив, они должны были оказаться в рамках уголовного дела и дать ответ на вопрос, к примеру, как допустила пограничная полиция вывоз Афгана Мухтарлы. Так что, их освобождение с должности ничего не дает. Они должны были ответить, как и почему это допустили», - сказала она.



По словам Лейлы Мустафаевой, в ближайшем будущем будет ясно, может ли доверять расследованию прокуратуры. «Если они проведут расследование подобно полиции, это будет означать, что мы имеем дело с политической волей правящей «Грузинской мечты», - сказала Мустафаева.















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