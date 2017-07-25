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Спасатели нашли потерявшегося в Кобулети 4-летнего мальчика в трех километрах от родителей
25.07.2017 22:30
Спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии нашли в Кобулети еще одного потерявшегося ребенка.
Как сообщают в Центре оперативного управления неотложной помощи «112» было зафиксировано сообщение о том, что на береговой линии Черного моря потерялся 4-летний мальчик.
По информации агентства, спасатели оперативно приступили к работе, и через несколько минут обнаружили малыша в 3 километрах от родителей в тот момент, когда он уже входил в море. На данный момент ребенок находится с родителями, его здоровью ничего не угрожает.
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в связи с курортным сезоном дает рекомендации в плане безопасности. Ведомство призывает граждан не оставлять без внимания детей и подростков.
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