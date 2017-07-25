Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Спасатели нашли потерявшегося в Кобулети 4-летнего мальчика в трех километрах от родителей


25.07.2017   22:30
Спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии нашли в Кобулети еще одного потерявшегося ребенка.

Как сообщают в Центре оперативного управления неотложной помощи «112» было зафиксировано сообщение о том, что на береговой линии Черного моря потерялся 4-летний мальчик.

По информации агентства, спасатели оперативно приступили к работе, и через несколько минут обнаружили малыша в 3 километрах от родителей в тот момент, когда он уже входил в море. На данный момент ребенок находится с родителями, его здоровью ничего не угрожает.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в связи с курортным сезоном дает рекомендации в плане безопасности. Ведомство призывает граждан не оставлять без внимания детей и подростков.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии должен открыться иранский банк - посол Грузии
Темур Чкония: 90% фруктовых соков в Грузии - ненатуральные
Ассоциация молодых финансистов против запрета на продажу аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Партия «Наследие»: Армения должна аннулировать антигосударственный армяно-российский газовый договор
Квирикашвили: Мы имеем с Израилем самое большое единство на уровне стратегических интересов, поэтому должны отразить эти отношения в нашем экономическом партнерстве
Армения и Иран обсудили развитие сотрудничества в сфере промышленности и торговли
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна