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В Грузии не могут разобраться, куда катится страна


26.07.2017   11:41
Национально-демократический институт (NDI) публикует сегодня первую часть проведенного в июне-июле исследования общественного мнения.

Согласно исследованию выясняется, что 31% опрошенных считают, что страна развивается в неправильном направлении, столько же считают, что она развивается в правильном направлении, и 35% опрошенных заявляют, что Грузия совершенно не меняется.

В 2009 году 40-50% опрошенных считали, что страна развивается в правильном направлении, в 2010-м - 50-53%, в 2011-м - 36-60%, в 2012-м - 55-60%. В 2013 году этот показатель колебался в пределах 40-55%, в 2014 году 40% опрошенных считали, что Грузия развивается в правильном направлении, а в 2015 году так считали лишь 25% опрошенных. В 2016-м году число таковых было 32%, при этом 27% считали, что страна развивается в неправильном направлении.

Полевые работы были проведены 18 июня- 9 июля по всей Грузии (не считая оккупированные Россией территории). Всего был опрошен 2261 респондент. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов исследования - +/-2.2%






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