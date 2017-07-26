Проблемы дорог беспокоят 37% опрошенных в Грузии

26.07.2017 11:45 Национально-демократический институт (NDI) публикует сегодня первую часть проведенного в июне-июле исследования общественного мнения.



На вопросы относительно развития инфраструктуры большинство опрошенных, 37%, беспокоит проблема дорог, 22% - загрязнения окружающей среды, 17% - водообеспечения.



Менее всего опрошенные обеспокоены обустройством школ, условиями в детских садах и обеспечением электроэнергией.



Полевые работы были проведены 18 июня- 9 июля по всей Грузии (не считая оккупированные Россией территории). Всего был опрошен 2261 респондент. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов исследования - +/-2.2%















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