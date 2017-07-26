Граждан Грузии совершенно не волнуют права меньшинств - опрос

26.07.2017 11:49 Национально-демократический институт (NDI) публикует сегодня первую часть проведенного в июне-июле исследования общественного мнения. По результатам опроса, наиболее важными национальными вопросами были названы рабочие места (52%), бедность (32%), территориальная целостность (30%) и доступность медицинских услуг.



Наименее важными общенациональными вопросами были названы тюрьмы/заключенные (1%), независимость СМИ (1%) и права меньшинств (0%).



Полевые работы были проведены 18 июня- 9 июля по всей Грузии (не считая оккупированные Россией территории). Всего был опрошен 2261 респондент. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов исследования - +/-2.2%















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