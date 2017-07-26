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В Тбилиси погиб еще один рабочий во время демонтажа аварийного здания


26.07.2017   12:18
Один рабочий погиб в результате обрушения аварийного дома в грузинской столице. Еще несколько человек в результате происшествия пострадали, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным СМИ, четверо рабочих попали под обломки во время демонтажа здания в Тбилиси сегодня утром, 26 июля. Погибшему мужчине было около 40 лет. Рабочий был без сознания, когда его достали из-под обломков, врачи не смогли его спасти.

Второй пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще двое рабочих стройки также переведены в больницу с менее тяжкими повреждениями.

Как сообщили в пресс-службе МВД, следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, что повлекло за собой причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».






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