В Тбилиси погиб еще один рабочий во время демонтажа аварийного здания

26.07.2017 12:18 Один рабочий погиб в результате обрушения аварийного дома в грузинской столице. Еще несколько человек в результате происшествия пострадали, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



По данным СМИ, четверо рабочих попали под обломки во время демонтажа здания в Тбилиси сегодня утром, 26 июля. Погибшему мужчине было около 40 лет. Рабочий был без сознания, когда его достали из-под обломков, врачи не смогли его спасти.



Второй пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще двое рабочих стройки также переведены в больницу с менее тяжкими повреждениями.



Как сообщили в пресс-службе МВД, следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, что повлекло за собой причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

