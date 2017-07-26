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NDI: В Тбилиси в пять раз больше недовольных правительством, чем довольных


26.07.2017   12:36
Национально-демократический институт (NDI)) публикует первую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в июне-июле 2017 года. Согласно исследованию, деятельность правительства в стране оценивает плохо 35% опрошенных, положительно оценивает 10%. 52% опрошенных оценивает деятельность правительства средне.

В Тбилиси 4,9 раз больше количества людей, недовольных деятельностью правительства, чем довольных. Деятельность правительства в столице оценивает плохо 39%, положительно 8%, средне 51%.

В регионах деятельностью правительства недовольны 36% населения, довольны 10%, средне оценивают деятельность правительства 50%.

Полевые работы были проведены 18 июня- 9 июля по всей Грузии (не считая оккупированные Россией территории). Всего был опрошен 2261 респондент. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов исследования - +/-2.2%






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