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Для большинства опрошенных ничего не изменилось после последних выборов в местные самоуправления
26.07.2017 13:00
Согласно новому исследованию Национально-демократического института, для 28% опрошенных после выборов местного самоуправления 2014 года жилищные условия ухудшились, для 21% улучшились, а для 49%- остались прежними.
По опросу 2015 года, 9% респондентов NDI отвечали, что их жилищные условия улучшились, 43%- ухудшились, а 47% говорили, что остались теми же.
Примечательно, что по населенным пунктам в Тбилиси больше опрошенных (33%) отвечает, что их жилищные условия ухудшились, чем в маленьких городах (25%), селах (27%), и поселениях меньшинств (19%). Что касается крупных городов, там 29% участников исследования указывает, что после их выборов местного самоуправления их условия ухудшились.
Полевые работы состоялись в период 18 июня- 9 июля по всей Грузии (за исключением оккупированных Россией территорий), на основании прямого представительского отбора был опрошен 2261 респондент. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов исследования - +/-2.2%
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