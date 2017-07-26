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NDI: 35% опрошенных оценивают деятельность правительства Грузии отрицательно, 10% - положительно


26.07.2017   13:46
Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), 52% порошенных оценивают деятельность правительства Грузии средне.

На вопрос: «Как вы оцениваете деятельность правительства?», 1% опрощенных заявил, что оценивает очень хорошо, 9% заявили, что оценивает деятельность правительства хорошо, 23% оценивают деятельность правительства плохо, а 12% - очень плохо; 52% - средне.

Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 18 июня по 9 июля в масштабе Грузии (исключая оккупированные территории), на основе 2,261 прямого интервью путем представительной выборки.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.






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