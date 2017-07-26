Недостаток профессионализма и непотизм - какие проблемы видит население в местной власти

26.07.2017 14:13 Национально-демократический институт опубликовал результаты исследования общественного мнения в связи с курсом развития страны, условиями жизни, вопросами национального и местного значения, деятельностью власти, внешней политикой, и текущими реформами.



Согласно результатам исследования, отрицательно оценивают деятельность местного правительства 19% опрошенных, очень плохо- 9%, средне- 52%, хорошо -14%, очень хорошо - 2%, не знают -3%.



58% считает, что в местной власти недостаток профессионализма, 46% считает, что во власти ощущается проблема непотизма, а 35% указывает на проблемы коррупции в местной власти.



Работой городских собраний недовольны 15%, довольны 21%, нейтральной позиции придерживаются 46%. Работой мэрии и районных администраций недовольны 18%, нейтрально относятся 45%, довольны 20%.



86% опрошенных заявляют, что в течение последних 12 месяцев не имели касательства с городскими собраниями, 12% имели отношения, 1% не знают. Что касается мэрии и районных администраций, соприкосновения с этими учреждениями не имели 80% опрошенных, имели соприкосновение 17%, не знает 1%.



Полевые работы были проведены 18 июня- 9 июля по всей Грузии (не считая оккупированные Россией территории). Всего был опрошен 2261 респондент. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов исследования - +/-2.2%

















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