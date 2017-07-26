NDI: пять самых важных для населения Грузии проблем

26.07.2017 15:11 Информированность о законодательных и конституционных поправках, и поддержка граждан низкая - NDI



Новейшее исследование общественного мнения, представленное Национально-демократическим институтом (NDI), и его партнерской организацией CRRC-Грузия, показывает отношение населения к изменениям, связанным с важнейшим законом - Конституцией страны. Только 32% граждан слышали о конституционных поправках.



Большинство людей (59%), которые слышали об этом, заявляют, что не имеют достаточной информации об этих изменениях. Согласно опросу, только 2% граждан присутствовали на публичных рассмотрениях конституционных поправок. Кроме того, из тех граждан, которые слышали об этом процессе, только 6% говорят, что поправки полностью отражают взгляды населения. По мнению 47% - частично отражают, по словам 32% - вообще не отражают.



















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