В Грузии стартовала Неделя борьбы с гепатитом С

26.07.2017 18:30 В Грузии началась Неделя борьбы с гепатитом С, заявил глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, выступая по местному телевидению.



В Грузии хроническим гепатитом С болеет до 150 тыс человек, отметил А. Гамкрелидзе. В рамках Недели все желающие смогут сдать бесплатно анализ на гепатит.



Международный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля. Правительство Грузии подписало 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну медикаментами, необходимыми для лечения гепатита С.















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