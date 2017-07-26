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В Грузии стартовала Неделя борьбы с гепатитом С


26.07.2017   18:30
В Грузии началась Неделя борьбы с гепатитом С, заявил глава Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, выступая по местному телевидению.

В Грузии хроническим гепатитом С болеет до 150 тыс человек, отметил А. Гамкрелидзе. В рамках Недели все желающие смогут сдать бесплатно анализ на гепатит.

Международный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля. Правительство Грузии подписало 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая обеспечивает страну медикаментами, необходимыми для лечения гепатита С.






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