Французская «Sistra» провела ТЭО тбилисского метрполитена

26.07.2017 22:45 Французские специалисты изучили возможности модернизации тбилисского метрополитена, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.



Техническо-экономическую оценку метро Тбилиси провела французская компания «Sistra» по заказу Азиатского банка развития. В первую очередь специалистов интересовали возможности внедрения энергоэффективных технологий, а также обеспечения безопасности пассажиров метрополитена грузинской столицы.



«Азиатский банк развития помогает нам очень важным консультативным сервисом, который подразумевает техническо-экономическую оценку тбилисского метро. В последний период мы активно работаем над модернизацией вагонов и в целом над обновлением метростанций. Таким образом, указанное исследование будет очень важным инструментом, который сыграет важную роль в деле дальнейшего правильного планирования метро», — заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.



Тбилисский метрополитен ежедневно обслуживает порядка 289 тысяч пассажиров. В системе общественного транспорта Тбилиси по количеству пассажиров, метро занимает третье место после маршрутных такси и автобусов.



С 2016 года Тбилисская транспортная компания начала процесс обновления метрополитена. В прошлом году 16 вагонов капитально отремонтировали, а четыре вагона полностью модернизировали.



На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 22 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий — 56,3 километра.



Новая, 23-я станции тбилисского метрополитена «Университет», построенная в районе Ваке-Сабуртало, примет первых пассажиров в августе этого года.



"Новости-Грузия"











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