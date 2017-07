В Батуми стартует ежегодный Black Sea Jazz Festival

27.07.2017 11:42 Ежегодный музыкальный фестиваль Black Sea Jazz Festival (Черноморский джаз фестиваль) открывается сегодня, 27 июля, в Батуми. Музыкальный форум продлится четыре дня, до 30 июля, и соберет на своей площадке звезд мирового масштаба, передает «Новости-Грузия».



По традиции на фестивальной сцене Black Sea Jazz Festival выступают не только джаз-исполнители, но и представители других популярных стилей. Откроется Black Sea Jazz Festival 2017 сегодня вечером в клубе Take Five, концертом музыканта Cory Henry & The Funk Apostles.



Известная британская группа Jamiroquai выступит перед грузинскими слушателями 28 июля на сцене Батумского теннисного корта. В тот же день в Take Five сыграет американский тромбонист Мэттью Хартнетт в сопровождении музыкантов из The Gumbo All Stars.



На следующий день в Batumi Tennis Club пройдет концерт американского хип-хоп трио De La Soul. В клубе Take Five же в этот день запланированы вечера с участием музыкантов Lou Berry, а также исполнителей Kordz & Giorgi Zagareli.



30 июля гости фестиваля Black Sea Jazz Festival в Батумском теннисном клубе услышат английскую певицу Джос Стоун и MF Robots в клубе Take Five.



Организатором Black Sea Jazz Festival, который проходит в рамках правительственного проекта Check in Georgia, является «TBC Банк» и компания Eastern Promotions.















