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Подкуп избирателей - 32% опрошенных считают его главным препятствием проведению свободных выборов


27.07.2017   14:04
Главным препятствием для свободных и справедливых выборов в Грузии 32% респондентов NDI называет подкуп избирателей. А 18% считает, что препятствием является притеснение избирателей, 14%- несправедливая трата денег из бюджета на выборах, 14%- проблемы, связанные с избирательными списками, 12%- лишние бюллетени в избирательных урнах, 12% - голосование за какого-либо кандидата, чтобы сохранить работу, 11%- карусели.

Полевые работы исследования NDI проводились в период с 18 июня по 9 июля по всей Грузии (исключая оккупированные территории), путем 2,261 прямого интервью на основании представительской выборки среди грузинского, армянского, и азербайджанского населения страны. Предел средней погрешности результатов исследования +/-2.2%.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании, опросы проводит CRRC-Грузия.






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