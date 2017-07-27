NDI: Большинство опрошенных заявляет, что ни одна партия не близка к их взглядам

27.07.2017 14:27 Согласно исследованию NDI, большинство опрошенных, 37% заявляет, что ни одна партия не стоит близко к их убеждениям. По мнению 23% опрошенных, ближе всех к их взглядам "Грузинская мечта". 9% опрошенных заявляет, что "Национальное движение", по словам 4% "Европейская Грузия", а также, по словам 4% респондентов "Альянс патриотов", и 3% считают такой "Лейбористскую партию".



13% опрошенных не знает ответа на вопрос, и отказались ответить.



Полевые работы исследования NDI были проведены в период с 18 июня по 9 июля по всей Грузии (исключая оккупированные территории), на основании представительского отбора путем 2,261 прямого интервью. Предел средней погрешности результатов исследования +/-2.2%.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании, опросы проводит CRRC-Грузия.

















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