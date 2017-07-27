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Большинство опрошенных считает, что Иванишвили остается лицом, принимающим решение во власти


27.07.2017   15:37
Большинство, 59% опрошенных NDI считает, что бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили по-прежнему остается лицом, принимающим решение по деятельности власти, по мнению 19% Иванишвили не принимает решение с тех пор, как ушел с должности. 4% респондентов ни согласно ни с одним мнением, 16% говорят, что не знают, а 1% отказались ответить на вопрос.

В то же время, 7% опрошенных считает, что желательно, чтобы Бидзина Иванишвили был лицом, принимающим политическое решение, и в то же время не занимал официальной должности. По словам 21%, желательно, чтобы Иванишвили был лицом, принимающим политическое решение, и в то же время занимал официальную должность. По мнению большинства, 56%, желательно, чтобы Бидзина Иванишвили не был включен в процесс принятия политических решений.

Полевые работы NDI состоялись в период 18 июня - 9 июля 2017 года по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), на основании прямого представительского отбора был опрошен 2261 респондент. Средняя погрешность результатов исследования +/-2.2%.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании, опросы проводит CRRC-Грузия.







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