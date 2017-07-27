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15% абитуриентов в Грузии не смогли преодолеть минимальный порог ЕНЭ


27.07.2017   15:51
Минимальный порог компетенции для поступления в вуз на Единых национальных экзаменах (ЕНЭ) в Грузии не смогли преодолеть 15% абитуриентов, сообщила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Майя Миминошвили журналистам.

Единые национальные экзамены прошли в Грузии 3-26 июля. Экзамены проходили в 22 экзаменационных центрах страны.

"Большой разницы по сравнению с предыдущими годами в плане данных и результатов нет", — сказала Миминошвили.

Национальный центр экзаменов начал публиковать первые результаты экзаменов с четверга. Абитуриенты уже могут узнать баллы, которые они получили по общим навыкам.

По словам Миминошвили, окончательные результаты ЕНЭ будут опубликованы до 5 августа. Далее у абитуриентов будет 5-дневный срок для подачи апелляций.

На Единых национальных экзаменах в 2017 году зарегистрировались более 41,5 тысяч абитуриентов, но не все смогли принять в них участие, так как не преодолели минимальный барьер на выпускных экзаменах. Всего в ЕНЭ участвовали порядка 39 тысяч абитуриентов.

Экзамен по грузинскому языку и литературе прошел 3-4 июля, по общим навыкам — 6-7 июля, по иностранному языку (английский, русский, французский, немецкий языки) — 10-11 июля. Это были обязательные экзамены для всех абитуриентов.

Экзамен по географии прошел 12 июля, по математике — 13 июля, по литературе — 14 июля, по истории — 17 июля, по биологии — 18 июля, по химии — 19 июля, по гражданскому образованию — 25 июля, по физике — 26 июля, по изобразительному и прикладному искусству — 26 июля.

Абитуриенты получили вопросы в электронном виде, а давали ответы — в письменном.

Министерство образования и науки Грузии ввело данное новшество еще в 2016 году для того, чтобы не приходилось печатать тестовые буклеты за рубежом, поскольку они дорого обходились правительству Грузии.






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