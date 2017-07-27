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Более 200 грузинских студентов получат образование в лучших вузах мира


27.07.2017   16:01
Более 200 студентов из Грузии в этом году получат возможность продолжить учебу в ведущих высших учебных заведениях в разных странах мира.

В этом году на основе конкурса Международный центр образования отобрал четвертое по счету поколение студентов, у которых появится возможность с помощью государственного финансирования, а также в рамках схемы международного стипендионного партнерства получить магистерскую и докторскую степень за границей.

Бенефициары продолжат учебу в лучших высших учебных заведениях мира — в США, Венгрии, Франции, Великобритании, Швеции, Голландии, Италии, Эстонии, Дании, Испании, Германии, Чехии, Канады, Норвегии, Швейцарии.

Международный центр образования с 2014 по 2017 учебный год уже выдал стипендию порядка 500 гражданам Грузии для соискания магистерской и докторской степени за рубежом. Из них часть уже завершила учебу, вернулась на родину и занимаются деятельностью в своей сфере.

Студенты получают грант на основе конкурса. Решение принимает конкурсная комиссия, в состав которой входят представители НПО, публичного сектора и партнерских посольств, а также международные эксперты, представители СМИ и выпускники центра.

Члены комиссии знакомились с каждой отдельной заявкой и оценивали ее с помощью электронной системы.

"Новости-Грузия"





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