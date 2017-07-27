На выборах грузинским наблюдателям доверяют 33%, иностранцам 44% - NDI

27.07.2017 17:04 Национально-демократический институт опубликовал политическую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.



Согласно результатам исследования, на выборах грузинским наблюдателям доверяют 33%, нейтрально относятся к ним 42%, не доверяет 21%, не знает 4%.



Касательно иностранных наблюдателей, им доверяет 44%, нейтрально относятся 36%, не доверяют 15%, не знают 4%.



29% думает, что Центральная избирательная комиссия хорошо проведет выборы местного самоуправления, 47% думает, что средне, 9% считает, что плохо, 14%- не знает.



Опрос проводился в период с 18 июня по 9 июля 2017 года по всей Грузии (исключая оккупированные территории), путем 2,261 прямого интервью на основании представительской выборки среди грузинского, армянского, и азербайджанского населения страны. Предел средней погрешности результатов исследования +/-2.2%.

















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