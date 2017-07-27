«Рустави 2» лидирует в опросе NDI

27.07.2017 17:21 Национально-демократический институт (NDI) опубликовал политическую часть результатов исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.



На вопрос, какому каналу доверяете для получения информации о политике и текущих событиях, ответы распределились следующим образом: "Рустави 2"- 34%, "Имеди"- 32%, "Первый канал"-3%, "Объектив-2%", ни одному- 16%.



Опрос NDI проводился в период с 18 июня по 9 июля 2017 года по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), путем 2,261 прямого интервью на основании представительской выборки среди грузинского, армянского, и азербайджанского населения страны. Предел средней погрешности результатов исследования составляет +/-2.2%.

















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