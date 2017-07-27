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40% опрошенных еще не решили, кого поддержать на выборах в местные органы самоуправления
27.07.2017 18:02
Согласно исследованию Национально-демократического института (NDI), если бы завтра были выборы самоуправления, 40% от всех опрошенных не знает, кого бы поддержали.
37% заявляют, что ни одна партия не близка их взглядам. 23% заявляет, что их взгляды близки к "Грузинской мечте", а 9% к ЕНД. По 4% назвали "Европейскую Грузию" и "Альянс патриотов".
62% опрошенных не знает, за кого бы проголосовали.
Опрос состоялся в период с 18 июня по 9 июля 2017 года по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий), путем 2,261 прямого интервью на основании представительской выборки среди грузинского, армянского, и азербайджанского населения страны. Предел средней погрешности результатов исследования +/-2.2%.
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