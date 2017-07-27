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Интересы иностранцев в Грузии будет защищать стартапер GREENWAY


27.07.2017   20:48
Для иностранных визитеров, студентов, и представителей бизнеса (перевозчиков) начинает функционирование агентство личного адвоката. Полный сервис юридической услуги желающим окажет компания GREENWAY, которая заработала в рамках программы содействия стартапам.

GREENWAY основала Саломэ Ткешелашвили, и будет ориентирована на развитие сферы услуги.

Компания предлагает высококвалифицированную юридическую услугу иностранным студентам, желающим заниматься бизнесом, водителям автомашин международных перевозчиков, которые передвигаются на территории Грузии на собственных автомашинах, что сделает более комфортным их пребывание, и передвижение в стране.

Во время возникновения правовой проблемы потребители в кратчайший срок будут обеспечены личным адвокатом, который защитит их права.

У "Стартап Грузии" в целом 79 победителей. В том числе 59 бизнес идей относятся к инновационным компонентам. Осуществление победивших стартап идей идет поэтапно. Недавно "Стартап Грузия" провела презентацию вертикальной парковки автомашин, и "Онлайн клиники", они уже начали деятельность на рынке Грузии.






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