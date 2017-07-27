Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Facebook ищет сотрудника в Грузии


27.07.2017   23:09
Крупнейшая социальная сеть Facebook ищет сотрудника со знанием грузинского языка для работы на позиции специалиста рынка в представительстве в Дублине.

В основные обязанности специалиста будет входить поддержка пользователей для того, чтобы сделать использование продуктов соцсети более доступным и понятным.

"Если вам нравиться помогать людям, то эта работа для вас", — отмечено в требованиях к вакансии.

Успешный кандидат будет работать в столице Ирландии вместе с группой СНГ. Они будут рассматривать рапорты о контенте, которые могут содержать оскорбления; будет решать проблемы, связанные с аккаунтами пользователей; решать глобальные тематические проблемы.

"Специалист рынка будет частью культуры анализа данных и поможет нам масштабировать наши операции за счет оптимизации и автоматизации процессов, решать сложные проблемы и, что самое главное, помогать в их предотвращении", — говорится в требованиях к вакансии.

Кандидат должен иметь диплом бакалавра или магистра, предпочтительно по математической или научной дисциплине, а также соответственный опыт работы. Аналитическое мышление и навыки креативного решения проблем также приветствуются.

Претендент должен в совершенстве владеть грузинским и английскими языками, знание русского также будет считаться плюсом.

"Спутник-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Правительство Грузии не намерено более субсидировать виноградарей Восточной Грузии
Железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс планируют открыть в октябре
Германия отказалась от пяти проектов, связанных с «Северным потоком-2», - DW
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
Cудебный процесс по делу отца и сына Рогава состоится в пятницу
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Абхазии пропал турист из России
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Семьи «казненных» в Чечне вынудили заявить об их отъезде в Сирию
Сакварелидзе утверждает, что его могут не впустить в Украину
Кадыров предложил вернуть под контроль Иордании святыни на Храмовой горе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна