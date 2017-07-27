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Facebook ищет сотрудника в Грузии
27.07.2017 23:09
Крупнейшая социальная сеть Facebook ищет сотрудника со знанием грузинского языка для работы на позиции специалиста рынка в представительстве в Дублине.
В основные обязанности специалиста будет входить поддержка пользователей для того, чтобы сделать использование продуктов соцсети более доступным и понятным.
"Если вам нравиться помогать людям, то эта работа для вас", — отмечено в требованиях к вакансии.
Успешный кандидат будет работать в столице Ирландии вместе с группой СНГ. Они будут рассматривать рапорты о контенте, которые могут содержать оскорбления; будет решать проблемы, связанные с аккаунтами пользователей; решать глобальные тематические проблемы.
"Специалист рынка будет частью культуры анализа данных и поможет нам масштабировать наши операции за счет оптимизации и автоматизации процессов, решать сложные проблемы и, что самое главное, помогать в их предотвращении", — говорится в требованиях к вакансии.
Кандидат должен иметь диплом бакалавра или магистра, предпочтительно по математической или научной дисциплине, а также соответственный опыт работы. Аналитическое мышление и навыки креативного решения проблем также приветствуются.
Претендент должен в совершенстве владеть грузинским и английскими языками, знание русского также будет считаться плюсом.
"Спутник-Грузия"
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