«С нами обращались как с рабами» - депортированные из Израиля грузины

28.07.2017 18:58 Депортированные из Израиля грузины в интервью телекомпании "Рустави 2" вспоминают дни, проведенные в тюрьме. По «непонятным причинам» нескольких грузин не впустили в страну, и задержали на границе. Они провели несколько дней в израильской тюрьме и говорят, что там находились в нечеловеческих условиях.



"Нас перевели в комнату, где собрали вместе всех грузин, нам пришлось всю ночь там пробыть без всякого объяснения. Мы спрашивали, когда мы вернемся в Грузию, с нами вообще никак не считались. Элементарно не было воды. Посадили нас в автобус, и перевезли в тюрьму. В тюрьме было невыносимое положение. В камере на 12 человек нас было 20 человек. С нами обращались как с рабами"- заявил один из задержанных Гога Чангелия.



Еще об одном таком случае говорит задержанная гражданка, которая находится в тюрьме Рамле в Тель-Авиве. По словам ее родственников, в этой тюрьме находятся 28 грузинки, которые работали домработницами в Тель-Авиве, правоохранители ворвались к ним в дома, и оттуда забрали в тюрьму. Эти женщины несколько дней ожидали депортации, но процесс затянулся, однако им не объяснили причину этого.



По заявлению консула Грузии в Израиле, он побывал в тюрьме Рамле в Тель-Авиве, и по его словам, задержанных депортируют в Грузию поэтапно.



"Эмиграционная служба уже купила им билеты, и они знают, когда вернутся назад. На встрече со мной ни один из них не зафиксировал какую-либо претензию в связи обращением с ними. Депортация произойдет поэтапно"- заявил консул Грузии в Израиле Александр Джишкариани.

















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