Завершена реабилитация монастырского комплекса и туристической инфраструктуры Давид Гареджи

28.07.2017 20:31 Фонд муниципального развития Грузии закончил реабилитацию монастырского комплекса и туристической инфраструктуры Давид Гареджи. Проект осуществлен по софинансированию Всемирного банка и правительства Грузии, и его стоимость превышает 1,5 миллионов лари.



Проект предусматривал облицовку фасадов и благоустройство келий, находящихся в монастырском комплексе, устройство подачи воды, канализации, и электроснабжения, устройство центра визитеров и автостоянки. В рамках проекта также осуществлено благоустройство территории, прилегающей к монастырю.



"Реабилитация проекта будет содействовать сохранению памятников культурного наследия, и развитию туристической инфраструктуры. На месте были заняты до 30 местных жителей"- заявили в Фонде муниципального развития Грузии.



















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