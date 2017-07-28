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Завершена реабилитация монастырского комплекса и туристической инфраструктуры Давид Гареджи
28.07.2017 20:31
Фонд муниципального развития Грузии закончил реабилитацию монастырского комплекса и туристической инфраструктуры Давид Гареджи. Проект осуществлен по софинансированию Всемирного банка и правительства Грузии, и его стоимость превышает 1,5 миллионов лари.
Проект предусматривал облицовку фасадов и благоустройство келий, находящихся в монастырском комплексе, устройство подачи воды, канализации, и электроснабжения, устройство центра визитеров и автостоянки. В рамках проекта также осуществлено благоустройство территории, прилегающей к монастырю.
"Реабилитация проекта будет содействовать сохранению памятников культурного наследия, и развитию туристической инфраструктуры. На месте были заняты до 30 местных жителей"- заявили в Фонде муниципального развития Грузии.
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