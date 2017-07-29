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Близ линии оккупации проходит акция «Осторожно, в 400 метрах оккупант!»
29.07.2017 12:47
На автобане у поворота к селу Карапила проходит акция-перформанс «Осторожно, в 400 метрах оккупант!».
Как сообщил «IPN» член гражданского движения «Сила в единстве» Давид Кацарава, это акция информационного характера, которая примет перманентный вид.
«Мы проводим акцию на автобане, у поворота к селу Карапила. Эта акция примет перманентный характер. Мы покажем людям, передвигающимся по автобану, что в 400 метрах находятся российские оккупанты», - сообщил Давид Кацарава.
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